بايدن: «كوفيد- 19» لم يُهزم بعد

عواصم (وكالات)

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن وباء «كوفيد- 19» لم يهزم بعد، في وقت تتصاعد المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها روسيا مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.

هذا الأسبوع تسارعت وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أميركا اللاتينية.

وفي آسيا، فرضت عدة دول إغلاقاً شاملاً أو جزئياً.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى الاستقلال مواطنيه إلى تلقّي التطعيم معتبراً ذلك «أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق»، بينما لم يُسجل في الولايات المتحدة أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو، ويثير معدل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء. وأعلنت روسيا عن 25142 إصابة جديدة، في أعلى حصيلة إصابات منذ 2 يناير عندما كانت البلاد تخرج من ثاني موجة وبائية، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة «دلتا».

وسجّلت روسيا لأسبوع الجاري أعداداً قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى 5 أيام متتالية.

وسجّلت كازاخستان المجاورة 3003 إصابات جديدة بالفيروس، في حصيلة قياسية منذ ظهر الوباء في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وإزاء تسارع وتيرة الإصابات بالمتحورة «دلتا» تشهد أوروبا جدلاً محتدماً حول تلقيح أفراد الطواقم الطبية. في إيطاليا، اتخذ 300 من مقدمي الرعاية الصحية إجراءات قانونية لإلغاء إلزام العاملين في المجال الطبي والصحي بتلقي لقاح ضد «كوفيد- 19»، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

في المقابل، طلب نحو مئة طبيب من الحكومة الفرنسية فرض إلزامية تلقيح جميع العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين قبل مطلع سبتمبر بهدف تجنّب موجة رابعة.

وفي آسيا دخلت قيود صارمة لأسبوعين حيز التنفيذ في إندونيسيا التي تشهد موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفرضت البلاد التي سجلت أمس، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات، 29.745 إصابة جديدة و558 حالة وفاة.

بريطانيا ترفع آخر قيود مواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة في انجلترا اعتباراً من 19 يوليو.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي «سنضع حداً للإلزامية القانونية لوضع الكمامة»، معلناً أيضاً إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي في إجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى.

وكان مقرّراً رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثّل حاليّاً غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة.