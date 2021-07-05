روسيا تحبط مخططاًً «داعشياً»

موسكو (وكالات)

تمكنت القوات الأمنية الروسية من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في عموم مناطق ومدن روسيا نتج عنها تصفية 6 إرهابيين واعتقال اثنين آخرين.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: أن «قواته وبعد عمليات بحث وتحرٍ تمكنت ومنذ بداية الشهر الجاري من قتل 6 إرهابيين وإلقاء القبض على شخصين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي كان أحدهما يستعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في مكان مزدحم في موسكو، فيما خططت الخلية الإرهابية لسلسلة هجمات إرهابية متزامنة تستهدف مناطق متعددة من روسيا».

وأوضح البيان أنه تم خلال عمليات الاعتقال والتفتيش ضبط أسلحة نارية آلية وذخيرة، منها قنبلة يدوية إضافة إلى وسائل اتصال وتقارير وكتب متطرفة وتم فتح قضايا جنائية مرتبطة بثبوتيات المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.