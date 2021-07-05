مقتل 4 جنود ماليين بهجوم

باماكو (وكالات)

أعلن الجيش المالي عن مقتل 4 من جنوده إثر تعرض موكبهم في شمال شرق البلاد على مقربة من الحدود مع موريتانيا لاعتداء وصفه بـ«الإرهابي».

وأوضح بيان للجيش أن بعثة إدارية للقوات المسلحة المالية كانت متجهة إلى ليري تعرضت لاعتداء نفذته جماعة مسلحة لم تحدد هويتها، مشيرًا إلى أن البعثة ردت بقوة على الاعتداء، وأن الحصيلة غير النهائية هي 4 قتلى من جانب القوات العسكرية المالية.

وتعاني مالي من هجمات الجماعات المسلحة الناشطة في الشمال والوسط منذ سنوات، وتعد المناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع النيجر وبوركينافاسو الأكثر تعرضًا للهجمات.