اختطاف 140 طالباً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

خطف مسلحون 140طالباً من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة، أمس، في عملية خطف جديدة تستهدف طلاباً.

وكثيراً ما تشن عصابات إجرامية هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية والقيام بعمليات خطف مقابل فدية، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لكن منذ مطلع العام بدأت تلك العصابات تكثف هجماتها على مدارس وكليات.

وتسلق مسلحون سياجاً لاقتحام ثانوية بيثيل بولاية كادونا في ساعة مبكرة أمس، وخطفوا غالبية الطلاب وعددهم 165 من المدرسة الداخلية. وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا، إيمانويل بول: إن «الخاطفين اقتادوا 140 طالباً، هرب 25 طالباً فقط، ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه». وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا محمد داليج الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة أمس، بدون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين. وقال «تقوم فرق من الشرطة بتعقب الخاطفين، لا زلنا نقوم بمهمة الإنقاذ».

وهجوم الأمس، هو رابع عملية خطف جماعي في كادونا منذ ديسمبر. وخطف قرابة ألف تلميذ في مختلف الولايات النيجيرية منذ ذلك الشهر، وأطلق سراح غالبيتهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، فيما ما يزال بعضهم محتجزين.