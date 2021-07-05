رئيس وزراء إثيوبيا يدلي بتصريحات حول سد النهضة

أدلى رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الاثنين، بتصريحات جديدة حول سد النهضة الذي تبنيه بلاده على نهر النيل.

ودعا أحمد مختلف دول العالم إلى تفهم النية الحقيقية من بناء هذا السد الإثيوبي الكبير.

جاءت تصريحات آبي أحمد خلال جلسة عقدها مجلس النواب الإثيوبي للرد على الأسئلة حول مختلف القضايا الجارية في البلاد، بما في ذلك مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022

وخلال الجلسة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي دول العالم إلى إدراك حقيقة أن بلاده ليس لديها أي نية في إلحاق الضرر بدول المصب، مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية احتياجاتها من الكهرباء.

ونقلت وكالة الأنباء الإثبوبية عن آبي أحمد قوله إن «مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء، وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا».

ومضى آبي أحمد قائلا إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سبباً للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.

وأوضح أن «مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه، وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا

وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام والازدهار. نحن على استعداد للمضي قدما في مسار جديد والعمل معاً».

وقال أحمد إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.

كما حث الدول على بذل الجهود لإيجاد حل دائم للقضية من أجل الشروع في مسار جديد للتنمية دون إضاعة الوقت.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي قبل جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تعقد يوم الخميس المقبل لبحث قضية السد بناء على طلب من مصر والسودان.

وتعتزم إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد خلال الشهر الجاري والقادم.