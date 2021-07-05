إخلاء طائرة في الكويت بعد حادث أثناء هبوطها

أُخليت طائرة تابعة لشركة «طيران الخليج»، اليوم الاثنين، في مطار الكويت الدولي من ركابها وطاقمها بعد ما وصفه الشركة «بالحادث العارض» أثناء الهبوط.

وكانت الطائرة قادمة من البحرين.

وقالت الشركة على تويتر «تم إجلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار».

وأضافت «نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث».