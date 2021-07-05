أمير الكويت يخضع «لفحوصات طبية معتادة»

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نقلاً عن بيان للديوان الأميري أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع «لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح».

وأضاف أمير الكويت أنه سيواصل «استكمال هذه الفحوصات»، بحسب ما نقلته الوكالة عن بيان للديوان الأميري.تولى الشيخ نواف (83 عاماً) السلطة في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.