الرئيس الموريتاني يتوعد من يسيئون استخدام الإنترنت

توعد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، من يستخدمون الإنترنت وتدفق المعلومات بشكل سيئ للنيل من أمن البلاد واستقرارها وسكينة سكانها.

وقال، في كملة ألقاها ظهر في مدينة «روصو» بمحافظة اترارزه (200 كلم جنوب العاصمة نواكشوط) إن «استغلال الإنترنت والتطور

التكنولوجي لزعزعة السكينة العامة وترويج الإشاعات الكاذبة وبث الكراهية وتحريض بعض فئات الشعب على بعض أمر غير مقبول».

وأوضح ولد الغزواني أن ذلك لن يكون وأن من يقدم على ذلك فهو يلعب بالنار، «ولا أنصحه بذلك».

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن الإنترنت ظاهرة كونية وثورة تكنولوجية يُستفاد منها وموريتانيا بحاجة ماسة إليها في تسريع العمل وفي إيصال المعلومات ورفع مستوى الحريات خصوصاً في مجال الإعلام، مشدداً على أن استغلال الإنترنت بشكل غير إيجابي غير مقبول.

ويبدو أن الرئيس الموريتاني يعلق على اعتقال أربعة أشخاص بسبب تسجيلات صوتية تتناول الأمن ومطالب بالحكم الذاتي لشمال البلاد والمساس بمكونة من الشعب.

وأكد ولد الغزواني أن الجهات الحكومية عاكفة على إعداد نصوص قانونية كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة التي وصفها بـ«الهدامة».

وتابع الرئيس الموريتاني قائلاً: «أريد أن أطمئن الجميع أنه لن يكون هناك أي مساس من الحريات الفردية ولا من الحريات العامة ولا من الحريات المكفولة في الدستور».

وشدد ولد الغزواني على أنه يتمنى أن تكون هذه الثورة الإلكترونية قد تم استخدامها في دعم الحريات العامة وخصوصاً دعم الحريات الصحفية، وفي إيصال المعلومة في الوقت المناسب، مؤكداً على أن الأمن مقوم أساسي من مقومات الدولة ولا مساومة عليه وهو مسؤولية الجميع.