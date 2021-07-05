إنجلترا تحدد موعداً لإلغاء إلزامية الكمامة والتباعد

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، موعداً ستلغى فيه إلزامية وضع الكمامة الذي كان مفروضاً ضمن القيود الهادفة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون إن وضع الكمامة لن يكون إلزامياً في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو الجاري.

وأوضح جونسون في مؤتمر صحافي "سنضع حدا (...) للإلزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي في إجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وبريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالجائحة. لكنها كانت سباقة إلى إطلاق حملة للتطعيم في بداية ديمسبر 2020. ما سمح بتحقيق نسب تطعيم جيدة ساعدتها على رفع معظم قيود كورونا.

ورغم الزيادة الحالية في الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحورة «دلتا» شديدة العدوى، التي اكتشفت أول مرة في الهند، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ما تزال قليلة جداً. فعلى سبيل المثال، سجلت بريطانيا 27334 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 9 وفيات فقط في الفترة نفسها.