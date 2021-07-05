هذه الدول اختارت فرض التطعيم

يثير إرغام السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد نقاشاً في دول عدة في العالم.

لكن لا يبدو أن هذه الاستراتيجية تنتشر، حتى الآن، على الأقل في الدول. فغالبية البلدان التي اعتمدت فرض التطعيم حصرته في فئات معينة مثل أفراد الطواقم الصحية.

- لقاح إلزامي للبالغين

قلة هي الدول التي فرضت لزوم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل البالغين:

- طاجيكستان:

نشرت وكالة الأنباء الطاجيكستانية الرسمية مرسوماً حكومياً يجبر كل المواطنين فوق سن الثامنة عشرة على تلقي اللقاح من دون أي تفاصيل أخرى أو توضيحات.

- الفاتيكان:

تلزم مذكرة صادرة في الثامن من فبراير الماضي بتلقي كل سكان أصغر دولة في العالم والموظفين الذين يعملون فيها، اللقاح. وقد تصل العقوبات إلى الصرف من الخدمة.

- لقاح إلزامي لبعض الفئات:

فرضت بعض الدول والمناطق لزوم تلقي فئات محددة اللقاح:

- إيطاليا:

صدر مرسوم في 25 مايو يلزم الأطباء وأفراد الطواقم الصحية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإلا منعوا من ممارسة مهامهم التي يلتقون فيها الناس.

- بريطانيا:

أعلنت الحكومة في 16 يونيو الماضي أنها ستجعل التلقيح الكامل إلزامياً لكل العاملين في دور المسنين والعجزة في إنجلترا بمن فيهم الطواقم غير الطبية والصحية على غرار مصففي الشعر وخبيرات التجميل والمتطوعين الذين عليهم أن يستكملوا التطعيم بحلول أكتوبر المقبل إذا ما أرادوا الاستمرار في عملهم. ويبقى أن يقر البرلمان هذا الإجراء.

- روسيا:

في حين يعارض الرئيس فلاديمير بوتين إلزامية التطعيم، أمر رئيس بلدية موسكو في 16 يونيو الماضي كل موظفي قطاع الخدمات بتلقي اللقاح. وينبغي أن يتلقى 60 % تقريبا منهم أي نحو مليوني شخص، بحلول 15 أغسطس المقبل اللقاح. ومنذ ذلك الحين، حذت حذوه سلطات محلية أخرى، مثل سان بطرسبرغ ومنطقتها.

- كازاخستان:

أمرت السلطات في الأول من يوليو الجاري بالتطعيم الإلزامي لغالبية الموظفين الذين هم على تواصل مع أشخاص آخرين. ويمنع الرافضون للقاح من التواصل مع زبائن او أشخاص آخرين.

- الولايات المتحدة:

أعلنت مدينة سان فرنسيسكو في 23 يونيو أنها ستطلب من نحو 35 ألف موظف من بينهم عناصر شرطة وإطفائيون تلقي اللقاح وإلا تعرضوا لإجراءات تأديبية قد تصل إلى الصرف. لكن هذا الشرط لن يدخل حيز التنفيذ إلا عندما تكون وكالة الأدوية الأميركية اعتمدت اللقاحات كليا.من جهة أخرى، صرف أكثر من 150 عاملا في أحد اكبر مستشفيات زلاية تكساس بعدما رفضوا تلقي اللقاح كما اشترطت المؤسسة. وتقدم بعض العاملين بشكوى ضد المستشفى إلا أن طلبهم رفض.

- فرنسا:

لم يتخذ قرار فرض التطعيم رسمياً إلا أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لإلزام العاملين في الرعاية الصحية تلقيه في حين أن 57 % من العاملين في دور العجزة و64 % ممن يعملون في المستشفيات تلقوا اللقاح. في المقابل، لا تنوي فرنسا فرض إلزامية التطعيم على نطاق يشمل كل الفرنسيين، على ما أكد وزير الصحة أوليفييه فيران.