فرار مئات الجنود الأفغان إلى طاجيكستان

فر مئات الجنود الأفغان عبر الحدود إلى طاجيكستان المجاورة خوفا على حياتهم خلال المواجهات مع مسلحي حركة طالبان.

وأفادت قوات الحدود الطاجيكية في العاصمة دوشنبه بأن أكثر من ألف جندي أفغاني سلموا أنفسهم لطاجيكستان مساء أمس الأحد.

وهذا هو أكبر عدد من الأفغان يعبر الحدود في غضون 24 ساعة. وسبق أن عبرت قوات حكومية أفغانية في إقليم "بدخشان" الحدود وسلمت نفسها في الأيام الأخيرة.

وسيطر مسلحو طالبان على مناطق في شمال أفغانستان بعد أن كثفوا، على نحو كبير، حملتهم قبل الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.

وقال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن إنه يشعر بالقلق بشأن التوترات في منطقة الحدود وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأفغاني أشرف غني.

وتشترك طاجيكستان في حدود طولها 900 كيلومتر مع إقليم "بدخشان" الأفغاني.

وقال حرس الحدود إن طاجيكستان مازالت مسيطرة على الحدود. غير أن روسيا أعربت عن قلقها من الوضع.