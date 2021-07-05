إيطاليا تعتقل أربعة أشخاص مولوا «داعش»

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على أربعة رجال تتهمهم بإرسال أموال لأشخاص كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.

ويُشتبه بأن الرجال الأربعة حوّلوا ما إجماليه 30 ألف يورو من مدينة «أندريا» جنوب شرق إيطاليا إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة.

وقال مسؤول في شرطة الضرائب الإيطالية، إن التحقيقات أظهرت أن ذات المتلقين لتلك الأموال تلقوا ما يصل إلى مليون يورو في تحويلات مشبوهة من مصادر أخرى.

وبدأ التحقيق، الذي يقوده ادعاء مكافحة الجريمة المنظمة في مدينة «باري» عاصمة الإقليم، في 2017 بعد معلومة من الادعاء في باريس عن تحويلين ماليين قيمة كل منهما 950 يورو من وكالة صغيرة في جنوب إيطاليا إلى شخص تقول السلطات الفرنسية إنه يجمع التمويل لجماعات إرهابية في سوريا.