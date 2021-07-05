الفاتيكان يتحدث عن وضع البابا فرنسيس بعد خضوعه لجراحة

كشف الفاتيكان، اليوم الاثنين، عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعلن الفاتيكان أن البابا بوضع صحي جيد بعدما خضع لجراحة بسبب التهاب في القولون، إلا أنه من المتوقّع أن يستغرق تعافيه سبعة أيام في المستشفى.

كان البابا فرنسيس قد أدخِل، أمس الأحد، إلى مستشفى «غاميلي» الجامعي «للخضوع لجراحة مقرّرة مسبقاً» لمعالجة تضيّق في القولون، أخضع خلالها للتخدير العام.

وجاء في بيان صادر عن ماتيو بروني، المتحدث باسم البابا أن الأخير «بوضع صحي جيد عموما، وواع ويتنفس بشكل طبيعي»، موضحاً أن الجراحة «استغرقت نحو ثلاث ساعات».

وتابع أنه من المتوقع أن يمضي البابا سبعة أيام في المستشفى «إن لم تحصل مضاعفات».

وكان البابا قد ألمح، قبل أسبوع عشية عيد القديسين بطرس وبولس، إلى الجراحة المقررة بقوله «أطلب منكم أن تصلوا للبابا، صلوا بشكل خاص. البابا يحتاج إلى صلواتكم».

وسبق أن ألغى البابا فرنسيس جلسات اللقاءات العامة التي تجرى الأربعاء وذلك لموسم الصيف، ولا يتضّمن جدول مواعيده الرسمي أي نشاط حتى يوم الأحد، موعد صلاة التبشير الملائكي التي يقيمها الحبر الأعظم.

والاثنين وجّه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للبابا فرنسيس «تمنّيات حارة بالتعافي السريع»، كذلك أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيّب تغريدة جاء فيها «أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية».

ويمضى البابا فترة التعافي في الطابق العاشر من المستشفى في الجناح نفسه الذي استخدمه البابا يوحنا بولس الثاني.

وكان البابا الراحل قد خضع في ذلك الجناح لجراحة سبع مرات، بما فيها إثر محاولة اغتياله في العام 1981، ولاستئصال ورم في القولون في العام 1992.