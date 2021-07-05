خبير مائي يكشف لـ «الاتحاد».. هل بدأت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة؟

شعبان بلال (القاهرة)

كشف خبير مائي مصري عن حقيقة بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة تزامنا مع موسم فيضان النيل في شهر يوليو الجاري، عبر صور الأقمار الصناعية الحديثة المتوفرة. وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الملء الثاني لسد النهضة بدأ بالفعل يوم الأحد 4 يوليو وسوف يستمر حوالي أسبوعين حتى 20 يوليو ليبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط بارتفاعه الجديد الذي يصل إلى منسوب 573 متراً. وأضاف لـ «الاتحاد»، أن التخزين الثاني أصبح حوالى 3 مليارات متر مكعب بدلاً من 13.5 مليار متر مكعب وهو تخزين لا يمكن منعه أو إيقافه نظراً لتعلية الممر الأوسط الذي مازال مستمراً حتى اليوم في صب 8 أمتار خرسانة، موضحاً أن البوابتين السفليتين في السد لا يمرران سوى 50-60 مليون متر مكعب يومياً فقط. وأكد أنه من المتوقع استمرار فتح البوابتين السفليتين طوال فترة التخزين الثاني بعدها لا يصبح لهما أهمية سواء بفتحهما أو غلقهما نظراً لمرور الفيضان من أعلى الممر الأوسط والذي يصل إلى متوسط 600 مليون متر مكعب يومياً في شهر أغسطس. وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، جلسة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا، بعد تقدم السودان ومصر بطلب لعقد جلسة عاجلة، طبقاً لنص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة.

