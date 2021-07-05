مسلحون يختطفون موظفين ورضيعاً من مستشفى في نيجيريا

قالت الشرطة ومسؤولون في مستشفى إن مسلحين اختطفوا ما يصل إلى ثمانية أشخاص من بينهم رضيع لممرضة عمره عام واحد من مسكن موظفي مستشفى في شمال غرب نيجيريا بينما هاجم مسلحون آخرون في ذات الوقت مركزا قريبا للشرطة.

وشهدت ولاية كادونا موجة من عمليات الاختطاف ينفذها مسلحون للحصول على فدية.

وقالت مريم عبد الرازق وهي متحدثة باسم المستشفى لرويترز إن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد استمر قرابة الساعة.

وأضافت أن ستة أشخاص اختطفوا وهم ممرضتان إحداهما مع طفلها البالغ من العمر عاما واحدا وفني معمل وحارس أمن وموظف آخر. وقالت الشرطة إن عدد الرهائن ثمانية.

وقالت مريم "حتى الآن لم يرد طلب فدية... لم نسمع من الخاطفين منذ الواقعة".

وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم شرطة كادونا إن "عددا كبيرا" من المسلحين من ذات المجموعة هاجموا مقرا للشرطة في ذات التوقيت تقريباً. وأضاف أن الشرطة تمكنت من صد الهجوم بعد تبادل مكثف لإطلاق النار مما أسفر عن إصابة بعض المهاجمين.