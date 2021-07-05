رئيس الوزراء التايلاندي يعزل نفسه بعد مخالطته مصاباً بكورونا

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، بعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوع، بعد أن

اختلط بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن المخالطة بين رئيس الوزراء والشخص المصاب وقعت أثناء فعاليات إعادة الفتح التي أقيمت في مقاطعة بوكيت في الاول من يوليو الجاري.

وسوف يواصل رئيس الوزراء الذي حصل على جرعتين من لقاح أسترازينيكا، عمله على النحو المعتاد، حيث سيتضمن ذلك متابعة وضع تفشي فيروس كورونا عن كثب، بحسب ما قاله أنوتشا بوراباتشيسري، وهو متحدث باسم الحكومة.

يذكر أن بوكيت قد فتحت أبوابها للعمل من جديد، بهدف إعطاء دفعة لإنقاذ صناعة السياحة في البلاد.