مصابون في انفجار ضخم وحريق هائل في تايلاند

تسبب انفجار ضخم وحريق هائل في تدمير مصنع لإنتاج البلاستيك الرغوي والكريات البلاستيكية، وألحق أضرارا جسيمة بالمنشآت المحيطة في منطقة بانج فلي بوسط تايلاند.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مسؤولين ومؤسسات إنقاذ القول، إنه قد تأكد إصابة 21 شخصا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. ويشار إلى أن الحصيلة ليست نهائية.

ووقع الانفجار فى حوالى الساعة 0259 صباحا فى مصنع "مينج دى" للكيماويات.

وكان يُعتقد في البداية أن الحريق تمت السيطرة عليه عند فجر اليوم، إلا أن الحريق استمر في إطلاق الدخان الأسود حتى وقت متأخر من صباح اليوم.

ويشار إلى أن هناك خمسة أو ستة مستودعات في مجمع المصنع، حيث تم الإبلاغ عن وجود 50 طنا من المواد الكيمياوية المخزنة هناك.

وقد أعقب الإنفجار حريق هائل انتشر في أرجاء المصنع بأكمله وألحق أضرارا جسيمة بالمباني والمنازل القريبة.