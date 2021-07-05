البابا فرنسيس يخضع لجراحة في روما

أعلن الفاتيكان في بيان أنّ البابا فرنسيس البالغ 84 عاماً خضع لجراحة الأحد في روما بسبب التهاب في القولون.

وجاء في بيان للفاتيكان نُشر قبيل منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش) أنّ "قداسة البابا استجاب بشكل جيّد للتدخّل الجراحي الذي تمّ تحت تأثير التخدير العام".

وأضاف أنّ البابا أدخِل إلى مستشفى غاميلي الجامعي "لإجراء جراحة مقرّرة مسبقاً" بسبب تشكّل جيب على جدار القولون يميل إلى الانتشار مع تقدّم العمر.

ومن المضاعفات المحتملة لهذه الحالة، تضيّق غير طبيعي في القولون.

وصل البابا إلى المستشفى قرابة الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في سيّارته، يرافقه سائقه ومساعد قريب.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان بأنّ وسائل إعلام عدّة كانت موجودة بعد ظهر الأحد قرب المستشفى الذي تولّى شرطيّون حراسة مداخله.

وأشرف على العمليّة البروفسور سيرجيو ألفييري، رئيس وحدة جراحة الأمعاء في المستشفى.

وأمضى البابا ليلته في غرفة في الطبقة العاشرة من المستشفى.

ووجّه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا، رسالة دعم للحبر الأعظم ناقلاً إليه "تعاطف جميع الإيطاليّين".

كذلك، تدفّقت رسائل التضامن على حساب وكالة الفاتيكان الرسمية على موقع فيسبوك.



