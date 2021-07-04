فرنسا تسجل 2549 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا، الأحد، 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أحصت المصالح الصحية 9 حالات وفاة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى خمسة ملايين و845 ألفا و662، والوفيات إلى 111 ألفا و314، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ورغم هذه الإصابات المتدنية مقارنة مع عشرات الآلاف من الإصابات اليومية في فترات تفشي الجائحة، فقد حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من موجة رابعة من الفيروس.

وحث فيران أكبر عدد ممكن من الفرنسيين على الحصول على لقاح «كوفيد - 19»، محذراً من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر بسبب السلالة «دلتا» شديدة العدوى.

وقال فيران على «تويتر»: «على مدى خمسة أيام، لم ينخفض معدل الإصابة. إنه يرتفع مرة أخرى بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى. يُظهر النموذج البريطاني أن الموجة الرابعة ممكنة اعتباراً من نهاية يوليو».وأضاف: «يجب أن نتحرك أسرع في التطعيم. بلدنا في سباق مع الزمن».