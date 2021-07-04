نهب مليار دولار من الاتصالات والضرائب العام الماضي

صنعاء (وكالات)

نهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية نحو مليار دولار من قطاعات الاتصالات والجمارك، خلال عام 2020، ووجهتها لإثراء قادتها، وتمويل حربها على اليمنيين، وحرمت موظفي الدولة من الرواتب.

ومنذ 2016 ونحو مليون و200 ألف موظف حكومي في مناطق سيطرة الميليشيات محرمون من رواتبهم، ويعيشون ظروفاً قاسية، ولا يقدون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.

وتمثلت الأموال التي نهبتها الميليشيات خلال العام الماضي، 200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف، وفقاً لإحصائية نشرها معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، ميليشيات الحوثي مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وما سببه ذلك من معاناة.