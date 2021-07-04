الإرياني: إحباط الهجوم البحري يؤكد خطر الميليشيات على الملاحة الدولية

عدن (وكالات)

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، محاولة هجوم بحري إرهابي لميليشيات الحوثي، تأكيداً على خطورتها على الملاحة الدولية حال استمرار سيطرتها على أجزاء من الساحل اليمني، مشيراً إلى استغلالها اتفاق استوكهولم لزعزعة استقرار أمن المنطقة خدمة للأجندة الإيرانية.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: إن «المحاولة الإرهابية الحوثية تؤكد من جديد الخطر الجدي، الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة، على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية». وتابع بأن «استخدام ميليشيات الحوثي موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يعطي دليلاً على استغلال الميليشيات التابعة لإيران اتفاق العاصمة السويدية استوكهولم لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية الذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة».