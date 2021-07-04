مطار عدن يستقبل أول دفعة من العالقين اليمنيين في الهند

عدن (وكالات)

استقبل مطار عدن الدولي، أمس، أول دفعة من العالقين اليمنيين في الهند أقلتهم رحلة للخطوط الجوية اليمنية وفق إجراءات صحية مشددة وضعتها وزارة الصحة اليمنية.

وبحسب مسؤول في وزارة الصحة فإن الوزارة نسقت مع عدد من الجهات ذات العلاقة في الإطار الحكومي لاتخاذ جملة من التدابير الاحترازية المنسجمة مع البروتوكولات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في التعاطي مع فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن فرقًا طبية ذات تخصص باشرت مهامها فور وصول الطائرة بأخذ العينات المخبرية والرش والتعقيم واستيفاء البيانات اللازمة للعائدين.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل جميع العائدين بحافلات خاصة إلى أحد الفنادق في عدن لإيوائهم في الفندق الذي جرى رفده بفريق طبي متكامل سيعمل على مدار الساعة بالإضافة لفريق الإسعاف والطوارئ وآخر للخدمات والتغذية.