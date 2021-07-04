«طالبان» تسيطر على إقليم أساسي قرب قندهار

كابول (وكالات)

سيطرت حركة «طالبان» على منطقة رئيسية في معقلها السابق قندهار عقب مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الحكومة الأفغانية، وفق ما أعلن مسؤولون أمس، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار.

ويواصل مسلحو «طالبان» حملتهم لانتزاع أراض في مناطق ريفية في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو عندما بدأ الجيش الأميركي سحب آخر جنوده.

وأتى سقوط منطقة «بانجواي» في ولاية قندهار بعد يومين من إخلاء جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قاعدة باجرام الجوية قرب كابول، التي شكلت مركزاً للعمليات ضد «طالبان» وتنظيم «القاعدة».

وعلى مدى سنوات، اشتبكت «طالبان» مع القوات الأفغانية بشكل متكرر في «بانجواي» ومحيطها، إذ سعى المتمرّدون للسيطرة عليها نظرا لقربها من قندهار، عاصمة الولاية.

وقال حاكم منطقة «بانجواي» هاستي محمد: إن معارك جرت بين «طالبان» والقوات الأفغانية خلال الليل، ما دفع القوات الحكومية للانسحاب.

وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي متهما القوات الحكومية بأنها «تعمدت الانسحاب».

وفرت عشرات العائلات من منازلها في بانجواي بعدما سيطرت «طالبان» على المنطقة، وفق مراسل فرانس برس.

وقال أحد السكان: «أطلق عناصر طالبان النار على سيارتنا بينما كنت أهرب مع عائلتي، أصابت 5 رصاصات على الأقل سيارتي».

وأضاف: الشاهد الذي هرب إلى مدينة قندهار أن «عناصر طالبان متمركزون في أعلى الجبال ويطلقون النار على أي سيارات متحرّكة، طالبان لا ترغب بالسلام».

وأفاد قائد شرطة الحدود في المنطقة أسد الله أن قوة الشرطة كانت تقاتل المتمرّدين وحيدة.

وأكد أن «الجيش والقوات الخاصة التي تملك معدات عسكرية أفضل لا تقاتل إطلاقا».

وتعد بانجواي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي المتمرّدين في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت لاحق أمس، قتل مساعد حاكم قندهار عندما انفجرت قنبلة زرعت في سيارته قرب مجمّع يضم مكاتبهما، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

واندلعت معارك في ولايات عدة في أفغانستان بينما أعلنت طالبان أنها باتت تسيطر على مئة من نحو 400 منطقة في البلاد.

ويشكك مسؤولون أفغان في ذلك لكنهم يقرّون بأن القوات الحكومية انسحبت من بعض المناطق.