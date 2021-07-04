ميانمار: 25 قتيلاً باشتباكات بين الجيش ومعارضين

رانغون (وكالات)

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في اشتباكات بين الجيش ومعارضي المجلس العسكري في وسط ميانمار، وفق ما أفاد قرويون، أمس، حيث يتزايد عدد السكان الذين باتوا يحملون السلاح لمواجهة النظام بعد انقلاب الأول من فبراير.

ومنذ الانقلاب العسكري، والإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد البلاد اضطرابات أسفرت عن سقوط أكثر من 890 قتيلاً، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

وفي بعض المناطق، قام المدنيون بتنظيم أنفسهم ضمن «مجموعات دفاعية» لمواجهة المجلس العسكري، مستخدمين في أغلب الأحيان بنادق صيد أو أسلحة محلية الصنع.

وتشهد المنطقة المحيطة بساغينغ تزايداً في المناوشات بين هذه المجموعات والجيش، مع اندلاع أعمال قتالية الجمعة في مقاطعة دباين.

وذكر سكان أن الجنود فتحوا النار على قرية بالقرب من الغابة لطرد أعضاء مجموعة الدفاع المحلية. وأضاف «أطلقوا النار على كل شيء يتحرك على الطريق وفي القرية» مشيراً إلى وجود مدنيين بين الضحايا.

وانتظر القرويون حلول اليوم التالي لمغادرة منازلهم وإحصاء الضحايا، بحسب شاهد آخر ساعد في انتشال الجثث بمحيط دباين.