إنقاذ 200 مهاجر في البحر المتوسط

تمكنت السفينة «أوشن فايكينج» من إنقاذ 200 مهاجر، حتى مساء اليوم الأحد من البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

وأفادت منظمة «اس او اس ميديتيراني»، غير الحكومية التي تدير السفينة، أن آخر عملية إنقاذ تمت عصر اليوم الأحد، حيث أنقذ طاقم السفينة 71 شخصا على متن قارب كان قد أبحر من ليبيا قبل ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة إن القارب لم يكن عليه طعام أو ماء.

قبل ذلك بساعات قليلة، أعلنت المنظمة أن سفينتها «أوشن فايكينج» تمكنت من إنقاذ 67 شخصا من على متن قارب خشبي مزدحم، من بينهم 20 من القصر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم.

ومساء أمس السبت، قالت المنظمة إنها أنقذت 21 شخصا، أربعة منهم من القصّر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم من نفس المنطقة.

وبعد عمليات الإنقاذ السابقة، أصبحت السفينة «أوشن فايكينج» تحمل الآن 203 أشخاص على متنها، من بينهم 67 من القصر.

كان فريق عمل السفينة يقوم بدوريات وسط البحر المتوسط خلال الأيام الماضية لإنقاذ المهاجرين الذين انطلقوا من شمال أفريقيا على متن

قوارب معظمها صغير وغالبا ما تكون مكتظة بالمهاجرين، وفي طريقها إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا قد أعلنت، مساء أمس السبت، أن خفر السواحل الليبي أنقذ أكثر من 120 شخصا من البحر وأعادهم إلى ليبيا.