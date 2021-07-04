اتفاق بين قناة السويس والسفينة التي جنحت في المجرى المائي

شعبان بلال (القاهرة)

توصلت هيئة قناة السويس في مصر مع الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفرجيفن»، التي جنحت في المجرى المائي في وقت سابق هذا العام، إلى اتفاق نهائي ومرض لجميع الأطراف.

وقالت «الهيئة»، إنه سيُسمح للسفينة، التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس الماضي، بالإبحار في السابع من يوليو الجاري.

وأعلن خالد أبوبكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس المصرية في المفاوضات مع السفينة، أنهم بصدد توقيع العقود النهائية، خلال الأسبوع الجاري، بعد الوصول إلى «اتفاق مرض نهائي لا رجعة فيه» للأطراف المعنية.

وأضاف أبوبكر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تبين من خلال المفاوضات مع الشركة البنمية وجود بوادر حسن نية وتقدير للدور المصري الذي قامت به هيئة قناة السويس في عملية إنقاذ السفينة، مشيراً إلى أن طرفي النزاع طالباً أمام المحكمة بالتأجيل أسبوع لحين الوصول إلى حلول ودية.

وأوضح المستشار القانوني أن تعامل قناة السويس مع أزمة السفينة البنمية أدهش العالم، ولاقى استحسان منظمات دولية بحرية، من بينها ملاك السفينة الموجودة بمنطقة البحيرات المرة في انتظار قرار رفع الحجز التحفظي واستكمال رحلتها البحرية.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى تعويضات «إيفر جيفين»، أسبوعا، تلبية لرغبة دفاع الطرفين لإنهاء إجراءات التسوية الودية.

في سياق متصل، أكد ممثل عن سفينة «إيفرجيفن» التوصل رسميا إلى حل مع هيئة قناة السويس المصرية في هذه الأزمة، موضحاً أن هناك استعدادات ستجري للإفراج عن السفينة.