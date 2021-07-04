مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي وسط مالي

قال جيش مالي، في بيان، إن أربعة جنود قتلوا إثر هجوم إرهابي شنه متشددون في وسط البلاد اليوم الأحد.

ويقاتل الجيش في وسط البلاد متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأضاف الجيش، في بيانه، أن الدورية تعرضت لكمين قرب بلدة «ليريه»، صباح اليوم، مما أسفر عن «مقتل أربعة جنود في حصيلة مبدئية».

يأتي الهجوم بعد أن أعلنت فرنسا يوم الجمعة أنها استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد تعليقها لمدة شهر. ونشرت فرنسا ما يزيد على 5000 من قوات مكافحة الإرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتشددين.