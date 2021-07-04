البابا فرنسيس يدخل مستشفى في روما

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس دخل مستشفى في العاصمة الإيطالية روما لإجراء «جراحة مقررة».

أعلن الكرسي الرسولي في الفاتيكان أن البابا سيجري عملية جراحية في الأمعاء.

وأوضح الكرسي الرسولي أن البابا موجود في «مستشفى اجوستينو جيميلي»، وأن العملية الجراحية ستكون في الأمعاء الغليظة.

ويعتزم الأطباء إجراء الجراحة للبابا اليوم.

وحسب تصريحات الفاتيكان، فإن البابا يعاني مرضاً معوياً يمكنه أن يسبب أعراضاً مثل الآلام والتعب في منطقة البطن.