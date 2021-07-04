رئيس وزراء إسرائيل يحذر من فرض قيود جديدة بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، من أنه سيتم فرض قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا إذا ما استمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «سلالة دلتا تنتشر في كل أنحاء العالم ووتيرة تفشيها أعلى بكثير من جميع السلالات السابقة... غايتنا هي ممارسة الحد الأقصى من الحفاظ على سلامة مواطني إسرائيل، وفي نفس الوقت ممارسة الحد الأدنى من المساس بالاقتصاد».

وأضاف: «أدعو المواطنين لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة...امتنعوا عن الاكتظاظ في الأماكن المغلقة. وإذا لم يكن هناك تعاون من قبل المواطنين، وإن واصلت وتيرة الإصابات في الارتفاع، سننظر في إعادة بعض القيود».

وجدد الدعوة للمراهقين للحصول سريعاً على لقاح مضاد لكورونا، حتى يتسنى الانتهاء من الحصول على جرعتي اللقاح قبل أواخر يوليو، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية كمية من اللقاحات تمتلكها إسرائيل.

وقال بينيت: «بقيت خمسة أيام لتلقي الجرعة الأولى كي نستطيع أن نستغل الجرعات الموجودة في حوزتنا، التي ستنتهي صلاحيتها».