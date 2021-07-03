اليمن: متمسكون بتنفيذ بنود اتفاق الرياض

عدن (وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بجميع جوانبه وتفاصيله وترحيبها بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية الأخير الذي دعا إلى وقف كافة أشكال التصعيد واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

وثمنت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس، ما ورد في بيان السعودية الصادر أمس الأول، معتبرةً إياه استمراراً لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على اليمن حكومةً وشعباً ووحدةً واستقراراً.

واعتبرت في بيانها أن «اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كل القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كله دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية». وأضافت الحكومة «لقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض وعملنا بتوجيهات القيادة السياسية داخل عدن بروح الفريق الواحد على تخطي كافة العوائق والصعوبات وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات وإدارة تطبيق اتفاق الرياض بروح من التفهم والتسامح وحسن النيات».

وأكدت موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وأعربت عن رفضها لكل أشكال التصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي والمجتمعي، داعية المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت في بيان صدر أمس الأول، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه ونبذ الخلافات ووقف كافة أشكال التصعيد، مشيرةً إلى أنه تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق.