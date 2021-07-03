قوات أمنية تعثر على شبكة اتصالات حوثية غرب تعز

عدن (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة الأمنية في جبهات «الكدحة ومقبنة وجبل حبشي» غرب محافظة تعز العقيد محمد مقبل صالح، أن الوحدات الأمنية والعسكرية تمكنت من إبطال مفعول عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف العقيد مقبل أن القوات الأمنية بعد عملية استخباراتية عثرت على جهاز يستخدم في شبكات الاتصالات تابع للميليشيات في منطقة «السحيحة» بـ«الكدحة»، وشبكات ألغام.

وأوضح أن قيادة المنطقة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنياً وتسليمهم لقيادة المحور بالمحافظة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط عمليات تهريب لأسلحة وضبط منهوبات، وساعدت في ضبط الأمن والاستقرار في هذه المناطق إلى جانب التنسيق والتعاون مع العقال والمشايخ، لحفظ ممتلكات الأهالي وإنهاء الخلافات بين المواطنين والتي كانت عالقة منذ سنوات طويلة.