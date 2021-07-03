43 مفقوداً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

ساسي جبيل (وكالات)

أعلن الهلال الأحمر التونسي، أمس، أن 43 شخصاً فقدوا بعد غرق مركب يقل 127 مهاجراً قبالة السواحل الجنوبية لتونس. وقال مدير فرع الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين المنجي سليم: «تم إنقاذ 84 مهاجراً وفُقِد 43 آخرون إثر غرق مركب يقل 127 مهاجراً قبالة سواحل مدينة جرجيس». وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية، حسب شهادات جمعها الهلال الأحمر التونسي من ناجين.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان أمس، إن «القوات البحرية أنقذت ليل الجمعة السبت بالتعاون مع قوارب صيد، 84 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بنغلاديش والسودان وإريتريا ومصر والتشاد». وتتراوح أعمار الناجين بين ثلاثة أعوام و40 عاماً، كانوا على متن قارب غرق بالموقع شمال شرق جرجيس، وفقاً للوزارة.

وأفاد الناجون أنهم «أبحروا من سواحل زوارة بليبيا في الليلة الفاصلة بين 28 و29 يونيو، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي».

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء «جرجيس» لتسليمهم لاحقاً إلى الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.