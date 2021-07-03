العراق: تجدد استهداف أبراج الطاقة في الأنبار وكركوك

هدى جاسم (بغداد)

فجّر مسلحون مجهولون، أمس، برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن انقطاع تام للكهرباء في قضاءي القائم والرمانة في الأنبار.

كما فجر مجهولون، أمس، خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمال ‫العراق، وسط خروج «خط ملا عبدالله» عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء «الدبس» بمحافظة كركوك.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأول، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة. وأضاف أن القوات الأمنية بدأت بتنفيذ الخطط من خلال القيام بإشراك الطائرات المسيّرة، وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مبيناً أنه تم تحديد وتشخيص الأبراج والمناطق التي تم استهدافها.

كما قتل وجرح 9 من صيادي الأسماك في هجوم إرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عناصر تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي شنوا هجوماً من محاور عدة على مقربة من سد حديثة في محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين، وفق حصيلة أولية.