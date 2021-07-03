هذه آخر تطورات تفشي كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع اليوم السبت:

- روسيا: حصيلة قياسية جديدة من الوفيات

سجلت روسيا، اليوم السبت، 697 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الخامس على التوالي بسبب تفشي متحورة «دلتا».وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة 24 ألفا و439 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ رفع الإغلاق الثاني في منتصف يناير.

إندونيسيا: تشديد القيود

انتشر أكثر من 50 ألف عنصر بين شرطيين وجنود لفرض تدابير وقيود جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بكوفيد-19.

في العاصمة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوا، فرض إغلاق جزئي، وكذلك في جزيرة بالي.

وشهدت إندونيسيا، التي تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، ارتفاعا في حصيلة الإصابات اليومية التي تضاعفت أربع مرات خلال أقل من شهر. وقد سجّلت السبت رقما قياسيا بلغ 27,913 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و493 وفاة، علما بأنها سجّلت الجمعة 539 وفاة.

- إيران: خشية من موجة تفش خامسة

بسبب المتحورة «دلتا»، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، خشيته من دخول البلاد في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا بمتحورة «دلتا» شديدة العدوى.وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت وفاة أكثر من 84 ألف شخص من أصل أكثر من 3,2 مليون أصيبوا بالمرض.

- مجموع الوفيات عبر العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,964,799 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، ظهر اليوم السبت.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (605,304) تليها البرازيل بتسجيلها 521,952 وفاة، ثم الهند مع 401,050 وفاة والمكسيك مع 233,425 وفاة والبيرو مع 192,902 وفاة.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.