بريطانيا.. وفيات كورونا منخفضة جداً مقارنة بإصابات مرتفعة

أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا، اليوم السبت، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ما تزال منخفضة جداً بالمقارنة مع الارتفاع الكبير في الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا 18 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وهو ما يقل أيضاً عن 27 حالة سُجلت يوم أمس الجمعة.

أما الإصابات اليومية الجديدة، فما تزال تتجاوز حاجز العشرين ألف إصابة. وقد رصدت، اليوم السبت، 24885 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 27125 في اليوم السابق.

ويبدو أن تسارع حملة التطعيم في المملكة المتحدة كسر العلاقة بين ارتفاع الإصابات والوفيات.

وأظهرت البيانات حصول 45.1 مليون شخص على جرعة أولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وحصول 33.4 مليون شخص على جرعتين.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن تتمكن من رفع كافة قيود كورونا في 19 يوليو الجاري. لكن أطباء حذروا من هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على جزء من تلك القيود بعد ذلك التاريخ.