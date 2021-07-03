مطالب بإبقاء بعض قيود «كورونا» بعد موعد إلغائها في بريطانيا

قالت رابطة أطباء في إنجلترا، اليوم السبت، إنه يجب الإبقاء على بعض القيود والإجراءات المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد 19 يوليو، وهو الموعد المحدد لرفع معظم القيود، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين الماضي، أنه سيتم رفع معظم القيود في إنجلترا يوم 19 يوليو فيما وصف بأنه «يوم الحرية».

لكنه قال يوم الخميس، إنه قد يتحتم على البريطانيين الاستمرار في اتخاذ بعض الاحتياطات، دون الخوض في التفاصيل.

وتريد الجمعية الطبية البريطانية من السكان الاستمرار في استخدام الكمامات، ودعت إلى التركيز مجدداً على التهوية الصحية بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في الآونة الأخيرة، حيث تم تسجيل 27125 حالة يوم الجمعة.

وقال الدكتور تشاند ناجبول، رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البريطانية، في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت «تشير هذه البيانات إضافة إلى بعض الزيادة (في أعداد المرضى) في المستشفيات إلى أنه سيكون من الخطأ تماما، من ناحية الصحة العامة، إلغاء جميع القيود في 19 يوليو... أو إعطاء الناس انطباعا بأننا سنعود إلى مجتمع ما قبل (كوفيد-19)، حيث لا يتعين على أحد اتخاذ أي تدابير لمنع الانتشار».

وذكرت صحيفة «ذا تايمز»، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم والذين كانوا مخالطين لمصابين بكورونا سيكون بمقدورهم مواصلة حياتهم العادية خلال أسابيع دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.