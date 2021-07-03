طالبان تستولي على 9 مناطق في أفغانستان

سيطرت حركة طالبان على تسع مناطق في إقليمين أفغانيين، فيما يكثف المسلحون من حملتهم، التي يشنوها في مختلف أنحاء البلاد قبل انسحاب كامل القوات الأميركية.

وأجبر المسلحون في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد القوات الأمنية على الانسحاب من سبع مناطق في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، محمد ذاكر عريان ومحبوب الرحمن طلعت، اليوم السبت.

وفي الوقت نفسه، استولت حركة طالبان أيضاً على منطقتين على الأقل، بما في ذلك، غوراك وخاكريز في إقليم قندهار جنوب البلاد، طبقاً لما ذكره البرلماني خليل أحمد وعضو مجلس الإقليم، نعمة الله وفاء.

وأضاف المسؤولان أن القتال مستمر أيضاً في منطقة "معروف" بالإقليم، مع احتمال سيطرة طالبان عليها إذا لم تصل تعزيزات.