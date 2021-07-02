كوريا الجنوبية: التضخم يتجاوز %2 في يونيو

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية زادت بأكثر من 2% للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والنفطية، ما يشير إلى تراكم الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد بقارة آسيا، وسط التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقابل زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الشهر السابق عليه، وهو أسرع ارتفاع خلال أكثر من 9 أعوام، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.

وقالت الوكالة إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى القاعدة المنخفضة للعام الماضي، وقلة المعروض من المنتجات الزراعية والحيوانية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفض المؤشر، بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 0.1% على أساس شهري في مايو.

وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 1.2% على أساس سنوي في يونيو. وظل الضغط التضخمي في البلاد منخفضاً العام الماضي وسط تداعيات جائحة كوفيد19-.

ويهدف البنك المركزي إلى إبقاء معدل التضخم السنوي عند 2% على المدى المتوسط، لكن الضغط التضخمي يتزايد مع تسارع الانتعاش الاقتصادي.

وقالت الحكومة إن من المتوقع أن يتجاوز نمو أسعار المستهلك بشكل مؤقت هدف التضخم لبنك كوريا المركزي، لكن التضخم السنوي سيظل أقل من 2%.