ماكرون يبحث مع بوتين قضايا خلافية

قال قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضايا خلافية عدة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن الرئيسين بحثا، على وجه الخصوص، الأوضاع في أوكرانيا وليبيا، اللتين تعتبران قضيتين خلافيتين بين الغرب وروسيا.وقال ماكرون إنه حريص على تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، اقتراحا من فرنسا وألمانيا بعقد قمة مع روسيا بعد أن قالت بولندا ودول البلطيق إن مثل هذه القمة قد ترسل إشارة خاطئة مع تدهور العلاقات بين روسيا والغرب.