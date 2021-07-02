عون: اللبنانيون «يلاقون» البابا في دعوته لإنقاذ بلادهم

بيروت (وكالات)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن شكره وامتنانه للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لـ«يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان»، الذي خصّ لبنان به في الفاتيكان أمس الأول، مؤكّداً أن اللبنانيين سيلاقونه في دعوته لإنقاذ لبنان.

وقال عون: «إن اللبنانيين، بكافة طوائفهم، الذين يكنّون للكرسي الرسولي بالغ الاحترام، سيلاقون البابا في دعوته إلى إنقاذ وطنهم الذي يشكّل على حد قول البابا فرنسيس نفسه، كنزاً يتوجب الحفاظ عليه».

وأشار إلى أن «اللبنانيين ينتظرون زيارة البابا إلى بلادهم، لكي يعلن معهم قيام لبنان من كبواته، وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم، وعملوا معاً على استنهاضه، وصون وحدتهم الوطنية».

وكان البابا فرنسيس أقام، أمس الأول، في الفاتيكان صلاة خاصة من أجل لبنان، مع رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية. ودعا البابا المجتمع الدولي إلى ضمان عدم انهيار البلاد، بل الشروع في طريق التعافي. كما دعا السياسيين اللبنانيين إلى إيجاد حلول عاجلة ودائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية ومالية منذ أواخر عام 2019، فقدت معها الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ووضعت الأزمة الاقتصادية لبنان ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تقرير للبنك الدولي.