أربعة قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في هجوم انتحاري استهدف مقهى في شمال العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفادت اليوم الجمعة مصادر أمنية وشهود.

وبحسب المصادر، فإن المهاجم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، استهدف مقهى يقع قرب مؤسسات حكومية محصّنة بحماية كثيفة، بينها مقر وكالة المخابرات الصومالية (نيسا).

وقال الشرطي محمد عدن، الذي كان في الموقع "وقع تفجير انتحاري استهدف مقهى قرب تقاطع جوبا. ولا يزال التحقيق جارياً لكن المعلومات الأولى التي لدينا تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين".

وقال الشاهد عبد الكريم علي "كان المقهى مكتظاً عند وقوع الانفجار". وأضاف "لم أكن بعيداً، هرعت إلى المكان بعد الانفجار وشاهدت ما لا يقل عن أربع جثث متناثرة تحت أنقاض الكراسي والطاولات وغيرها من التجهيزات في المقهى".

وأفاد الشاهد سليمان محمود أن "سيارات الإسعاف كانت تنقل الجثث والجرحى في مكان الحادث الذي طوقته قوات الأمن".

وبحسب بعض المصادر، يرتاد المقهى عناصر من قوات الأمن الصومالية.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشنّ باستمرار هجمات إرهابية على أهداف حكومية ومدنيين في مقديشو.