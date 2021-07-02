البيت الأبيض يحدد موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

حددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وقالت المتحدثة "نتوقع أن ينتهي (الانسحاب) في نهاية أغسطس".

وقد تجاوز هذا الانسحاب لتوه مرحلة مهمة تمثلت في مغادرة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان.

في وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الانسحاب لن يتم إنجازه في شكل أسرع من المتوقع.

جاء ذلك رداً على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة بعد ما بدا أنه تسريع لوتيرة الخروج من أفغانستان.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي "نحن بالضبط وفق المسار" المقرر.كانت إدارة بايدن أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

لكن التساؤلات زادت، في الآونة الأخيرة، حول إمكان تسريع الجدول الزمني للانسحاب، خصوصاً بعدما غادرت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قاعدة باغرام.

وهذه القاعدة، الأكبر، كانت القاعدة الخلفية الرئيسية لكل العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأضاف بايدن أن على الحكومة الأفغانية "أن تكون قادرة بنفسها" على ضمان الأمن في العاصمة كابول.