لبنان يفكك شبكة تصنع المخدرات وتهربها إلى الخارج

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى الخارج.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت "من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول".

وأضاف أن الشبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين.

وسُلمت المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.