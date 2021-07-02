"السلالة دلتا" تواصل التفشي في أوروبا بسرعة

تواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد التفشي بسرعة في القارة الأوروبية.

فبعد بريطانيا وروسيا والبرتغال، جاء دور دولة رابعة لتعلن ارتفاع الإصابات بالسلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

فقد قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إن السلالة "دلتا" تمثل الآن نحو ثلث الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في فرنسا.يأتي أحدث تقييم يعلنه فيران بشأن حجم انتشار هذه السلالة مقارنة مع تقييم سابق له في 29 يونيو عندما قال إنها تمثل نحو 20 بالمئة من الإصابات في فرنسا.

وقال الوزير "هناك خطر حقيقي من زيادة الجائحة مجدداً هذا الصيف في فرنسا".

وحث فيران، خلال زيارة لمركز طبي، على تلقي أكبر عدد ممكن من الفرنسيين اللقاح المضاد للمرض.