مصر.. جريمة قتل أب لابنته تثير الجدل

أحمد عاطف (القاهرة)

هزت جريمة بشعة شوارع مصر، بعد أن قتل أب ابنته التي لم يتخط عمرها الـ 15 عاما، وحاول التخلص من جثتها عن طريق دفنها.

ووقعت جريمة القتل في محافظة قنا جنوبي مصر، بعد أن اعتدى الأب على ابنته بقطع من الحديد والخشب حتى توفيت، وبعدها أقدم على تغسيل جثتها ودفنها بالتعاون مع زوجته الثانية.

وكشفت التحقيقات أسرار القضية، فقد طلق الأب زوجته الأولى ووالدة الطفلة منذ فترة، وتزوج من سيدة أخرى، وبدأت المشكلات تظهر بين الطفلة والزوجة الجديدة، وهو ما دفع الأب وزوجته إلى محاولة التخلص من الابنة، بطريقة لا تلفت الأنظار.

لكن الزوجة الأولى وأم الفتاة اكتشفت اختفاء ابنتها، بعد محاولات الاتصال بهاتفها، وأبلغت الشرطة لتنكشف أسرار القضية.