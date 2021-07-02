جميع القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي تغادر قاعدة باغرام في أفغانستان

غادرت كل القوات الأميركية وتلك التابعة حلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية الأفغانية على ما أفاد مسؤول أميركي في مجال الدفاع، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأميركية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول. ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية.