الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ولم تسجل اللجنة وفيات جديدة بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، صعودا من 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.