الأمم المتحدة: 2500 مدرسة في اليمن مدمرة أو متضررة

جنيف (وكالات)

كشفت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا» مستوى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم جراء التدمير «الحوثي» الممنهج لقطاع التعليم في اليمن. وقالت المنسقية في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «أطفال اليمن باتوا على أبواب عام دراسي جديد ونحو 8 ملايين ‎طفل منهم في حاجة إلى المساعدات ذات الصلة بالتعليم». وبحسب «الأوتشا»، فإن 2507 مدارس إما مدمرة أو متضررة أو مستخدمة لأغراض غير تعليمية، في إشارة إلى نهج الحوثيين في تدمير المدارس واستخدام بعضها لأغراض عسكرية. وعن تمويل المشاريع التعليمية في اليمن، أكدت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة لأمم المتحدة، أن مجموعة قطاع ‎التعليم تلقت حتى الآن في عام 2021 قرابة 28% فقط من التمويل المطلوب.