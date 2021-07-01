إغلاق جزئي في العاصمة التونسية

تونس (وكالات)

فرضت السلطات التونسية إغلاقاً جزئياً في العاصمة، اعتباراً من يوم أمس، تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

وأصبحت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة محظورة حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع «تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس» وولايتي «سوسة والمنستير» الساحليتين.

ومددت أيضاً ساعات حظر التجول لتصبح من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، بينما حُصر نشاط المقاهي والمطاعم في الشرفات والاستهلاك الخارجي، وفق ما جاء في بيان مشترك لولاة ولايات العاصمة.

وتضاف هذه القرارات إلى تدابير الإغلاق الشامل الذي اتخذ في 20 يونيو، وشمل 4 ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي «باجة وسليانة وزغوان والقيروان».

وسجلت تونس حصيلة ضحايا قياسية في 29 يونيو بلغت 116 وفاة و5921 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 14959 وفاة و420.103 إصابات منذ مارس 2020.