ترامب يدلي بتصريح حول القضاء بعد توجيه تهم لشركته

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات حول القضاء بعد توجيه تهم إلى شركته.

ورأى الرئيس الجمهوري السابق أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجهت إلى منظمته ومديرها المالي، تأتي بدوافع سياسية متهما المدعين العامين في نيويورك بإحداث "انقسامات في البلاد".

وفي بيان بعد توجيه التهم في نيويورك إلى شركته وإلى آلان وايسلبرج، الذي عمل مديرا ماليا للمؤسسة خلال رئاسة ترامب، قال الرئيس السابق إن "حملة المطاردة التي يشنها الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن".

وأضاف ترامب أن توجيه اتهامات لمنظمته من شأنه أن "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد".

ووجه القضاء الأميركي في نيويورك، في وقت سابق اليوم الخميس، اتهامات لمؤسسة ترامب ومديرها المالي آلان وايسلبرج بالتخطيط منذ 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منج مكافآت للمديرين التنفيذيين دون تسجيلها في الدفاتر.

وقال ممثلون للادعاء إن وايسلبرج، الذي عمل لصالح ترامب لنحو 48 عاما، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب.

وتضمنت اللائحة 15 اتهاما منها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.